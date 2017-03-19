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CTP Girne'de: "Üreten yok olmaz!"

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CTP Girne'de: "Üreten yok olmaz!"
CTP Girne İlçesi halk toplantılarına devam ediyor. Köy gezleri kapsamında Taşkent sakinleri ile buluşan ilçe yöneticileri ve bölge milletvekilleri son siyasi gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundu.

Gelen soruları yanıtlayan CTP’li heyet, halkın şikayetlerini ve çözüm önerilerini not etti. CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi burada yaptığı konuşmada beş aydır Girne İlçesi olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya, onların sorunlarını dinlemeye, birlikte çözmeye çalıştıklarını belirtti. Kişi,‘‘Bu dönemde ‘üreten yok olmaz’ inancı ile üretim odaklı, yeni bir içerik ile halkın karşısına çıkıyoruz. Federal bir Kıbrıs’a hazırlanırken bizim kurumlarımızın, ekonomimizin çok sağlam temellere dayanması gerekiyor. Dolayısı ile iç politikaya dair siyaset geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu çok yakında detaylı şekilde halkımız ile de paylaşacağız” şeklinde konuştu.

ÖZDENEFE: MECLİS’TE ŞU ANDA ÇALIŞAN BİR YAPI YOK

CTP MYK üyesi ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe konuşmasında Kıbrıs Sorunu’nda bir durma noktasına gelindiğini vurguladı. Özdenefe, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Genel Başkanımızı ziyaret etti. CTP olarak işin içerisindeyiz. Masanın tekrar kurulması ve işlerin kopmadan doğru bir zeminde yürümesi için ciddi bir çaba ortaya koyuyoruz. Beklentimiz önümüzdeki haftalarda görüşme masasının yeniden kurulmasıdır” dedi. Asli hedeflerinin çözüm olduğunu belirten Özdenefe, bir federasyon olması halinde de ekonominin ve kurumlarımızın yarışabilir noktada olması gerektiğini vurguladı. CTP Merkez’in böyle bir dönemde çok ciddi çalışmaları olduğunu belirten Özdenefe, “yeni politikalarımız ile ilgili önemli çaba sarfetmekteyiz” şeklinde konuştu. Meclis’in bugünkü durumunu da eleştiren Özdenefe, “Meclis’te maalesef pek bir şey olmuyor. Yapılması gündemde olan birçok önemli yasa vardı. UBP-DP hükümeti olan yasayı geri aldı. Yerine komitede görüşülebilecek yasal bir düzenleme yok. Yurttaşlık Yasası ile ilgili bizim bir hedefimiz vardı. Yasayı hem toplumun kaldırabileceği bir seviyeye getirmek, hem de bu ülkede çalışan, burayı kendine toprak bilen insanları, adil şekilde belirlenen kriterlere bağlı olarak vatandaş yapma amacını taşıyorduk, o artık yok.  Bilişim Yasası gelecek dediler, ama biz zaten bu çalışmaya başlamıştık geri çekip güya tekrar yolladılar” dedi. Güvensizlik önergesi konusunda da hükümetin samimiyetiz olduğunu vurgulayan Özdenefe, menfaat üzerine kurulmuş ciddiyetsiz bir sistem olduğunu belirtti.

KALYONCU: YENİ MÜŞAVİR YARATMADIK

CTP Girne milletvekili Ömer Soyer Kalyoncu ise tüm siyasi partiler aynıdır yönünde geliştirilen söylemi eleştirerek, CTP’nin yaptığı icraatlardan örnekler verdi. Kalyoncu, müşavirlik sorununa işaret ederek, bu sorunu da giderecek olan Kamu Görevlileri Yasası’nın Meclis’te hazırlandığını, Genel Kurul’a geleceği zaman ise o dönemki ortaklarının ayak oyunu yaptığını vurguladı. Kalyoncu “ancak biz yasasız yeni müşavir hiç yaratmadık ve yaratmayacağız. Bu yasanın geçmemesinin sebebi hükümet ortağımızdır” dedi. “UBP şimdi gökyüzünü dağıtıyor” diyen Kalyoncu, Girne’nin haline işaret ederek, kendi dönemlerinde çıkan emirnameleri hatırlattı. İstihdamlar konusuna da değinen Kalyoncu, “UBP ve DP açısından iki dudak arasında işe almak çok büyük bir marifettir. Hala bu yöntemler ile memleketi idare edeceklerini zannediyorlar. Bilgili olanı değil kendi istediklerini almak gibi bir gayretleri var” şeklinde konuştu. 

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