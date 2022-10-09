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CTP, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı

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CTP, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı
CTP, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz akşam 21’incisi düzenlenen Zeytin Festivali’ne katıldı. Heyette CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Murat Şenkul, Girne bölge milletvekilleri ve sayıda partili yer aldı. Üretim yapılan stantları gezip alış veriş yapan CTP heyeti, festivale katılan halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Girne özelinde yaşanan sorunları CTP heyeti ve Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’la paylaşma fırsatı yakalayan yurttaşlar, Girne Belediyesi’nde değişimin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

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