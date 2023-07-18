  • BIST 6.365,00
  • Altın 1713.203
  • Dolar 26.9182
  • Euro 30.2108
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

CTP GÖ Başkanı Mevlit: United Federal Cyprus Now adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.

» »
CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit: United Federal Cyprus Now adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.
CTP GÖ Başkanı Mevlit: United Federal Cyprus Now adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit, bazı basın ve medya kuruluşlarında ‘20 Temmuz’da ara bölgede yapılmasının planlandığı iddia edilen eylem’ ile CTP Gençlik Örgütü’nün hiçbir bağlantısının bulunmadığını kaydetti.

Çise Mevlit’in tam açıklaması şu şekilde:

“CTP Gençlik Örgütü geçmişten bugüne barış, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi amacıyla Kıbrıslı Türklerin en örgütlü gençlik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve gerektiği noktada bu ilkesel değerler bağlamında eylemlilik göstermektedir.

Bugün bir medya organında yer alan ve 20 Temmuz’da ara bölgede yapılmasının planlandığı iddia edilen eylem ile CTP Gençlik Örgütü’nün hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada örgütümüzün adı kullanılarak ortaya atılan bu iddialar gerçek dışı olduğu gibi “The United Federal Cyprus” adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C.- K.K.T.C. çift yönlü elektrik projesi Ankara'da imzalandı18 Temmuz 2023 Salı 16:38
  • Kıbrıs Cumhuriyeti-Azerbaycan ile Basketbol U 16'da karşılaşıyor18 Temmuz 2023 Salı 16:19
  • Cypfruvex, valensiya ürün ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu18 Temmuz 2023 Salı 16:16
  • Ani ve gayri tabi ölüm gelişme18 Temmuz 2023 Salı 12:43
  • Larnaka'dan kuzeye gelen turist sayısı artıyor18 Temmuz 2023 Salı 11:31
  • Biletler tükenme aşamasında18 Temmuz 2023 Salı 10:54
  • Döviz güne nasıl başladı? 18 Temmuz Salı 202318 Temmuz 2023 Salı 09:06
  • Üstel, üst düzey temaslarda bulunmak için Ankara’da18 Temmuz 2023 Salı 08:09
  • Sarı sendika persen bu kez Akademik Sendikayı hedef aldı!17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:01
  • Detay'dan yeni yazı dizisi... Hocanın Çiftliği ve Erdallar...17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti