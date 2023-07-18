CTP GÖ Başkanı Mevlit: United Federal Cyprus Now adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit, bazı basın ve medya kuruluşlarında ‘20 Temmuz’da ara bölgede yapılmasının planlandığı iddia edilen eylem’ ile CTP Gençlik Örgütü’nün hiçbir bağlantısının bulunmadığını kaydetti.

Çise Mevlit’in tam açıklaması şu şekilde:

“CTP Gençlik Örgütü geçmişten bugüne barış, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi amacıyla Kıbrıslı Türklerin en örgütlü gençlik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve gerektiği noktada bu ilkesel değerler bağlamında eylemlilik göstermektedir.

Bugün bir medya organında yer alan ve 20 Temmuz’da ara bölgede yapılmasının planlandığı iddia edilen eylem ile CTP Gençlik Örgütü’nün hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada örgütümüzün adı kullanılarak ortaya atılan bu iddialar gerçek dışı olduğu gibi “The United Federal Cyprus” adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit”