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CTP Gönyeli Ocak Örgütü, Stratejik Eylem Planı Çalıştayında Liderlerle Buluştu

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CTP Gönyeli Ocak Örgütü, Stratejik Eylem Planı Çalıştayı Düzenledi: Parti Liderleri ve Üyeler Katıldı
CTP Gönyeli Ocak Örgütü, Stratejik Eylem Planı Çalıştayında Liderlerle Buluştu

CTP Gönyeli Ocak Örgütü “Stratejik Eylem Planı Oluşturma Çalıştayı” düzenledi

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü, “Stratejik Eylem Planı Oluşturma Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Gönyeli-Alayköy Belediyesi eski Başkanı Ahmet Benli, CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, bazı milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Çalıştayda Erhürman, Barçın ve Akbil açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

 

Erhürman: Gönyeli Ocak Örgütü pek çok konuda öncülük yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çalıştayda söz alarak, CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nü çalışmalarından dolayı kutladı. CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nün tarih boyunca pek çok konuda öncülük yaptığına dikkat çeken Tufan Erhürman, söz konusu çalışmalar ve etkinliklerle öncülük yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Güncel sorunlar ve gündemdeki konulara da değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, “Memleket bu zihniyetin elinde birkaç yıl daha kalırsa, geri döndürülemeyecek çok kötü yaralar açılır. 2024’ün erken seçim yılı olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Barçın: Örgütlerimizin çalışmalarına destek veriyoruz

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili Devrim Barçın çalıştayda yaptığı konuşmada, Gönyeli Ocak Örgütü’nü yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı. Örgütlerin bu tarz çalışmalarına her zaman destek verdiklerinin altını çizen Barçın, değişen ekonomik, siyasi ve toplumsal yapıya yönelik örgütlerin çalışmalarının önemine işaret etti. Verimli çalışmalara ve toplantılara devam edileceğini vurgulayan Barçın, “Sadece toplantı yapmak için toplantı yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Akbil: Heyecanımız da hedefimiz de var

Çalıştayda konuşma gerçekleştiren CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, “Bir yere ulaşmak isterseniz, hedef ve heyecan olmalı. Bizim heyecanımız da hedefimiz de var” ifadelerini kullandı. Gönyeli Ocak Örgütü olarak yaptıkları çalışmalardan söz eden Akbil, yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Gönyeli-Alayköy Belediyesi CTP’li meclis üyelerinin de hazırlıkları ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Akbil, Ahmet Benli döneminde 16 yıl içerisinde Gönyeli’nin köyden kente ulaştırıldığını hatırlattı.

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