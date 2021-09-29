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CTP: Göstermelik ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmayacağız!

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CTP: Göstermelik ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmayacağız!
CTP: Göstermelik ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmayacağız!

 Sn. Ersin Tatar’ın New York temaslarıyla ilgili yarın gerçekleştireceği bilgilendirme toplantısına partimiz de davet edilmiştir.

Herkesin bildiği gibi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, halkımızın öz varlığı olan kurum ve kuruluşlarına değer ve önem vermektedir. Partimiz her zaman bu kurumların başında bulunan kişilerle diyaloğun önemini bilerek hareket etmiş fakat içinde bulunduğumuz dönemde bunun karşılığını ne yazık ki görememiştir.

Kıbrıs sorunu gibi önemli bir konunun görüşüleceği New York temaslarına başlamadan önce ana muhalefet CTP’yi görmezden gelerek hareket eden Sn. Tatar’ın, New York ziyareti sonrası toplantı çağrısını samimi bulmuyoruz. Hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan New York’a giden ve Kıbrıs Türk halkının zamanından çalmaktan başka bir şey yapmayan Sn. Tatar’ın davetine katılmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.

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Sn. Tatar, geçtiğimiz Nisan ayında, Guterres’e sunduğu önerileri Cenevre’de bulunan siyasi parti temsilcileriyle paylaşmamış ve temsilciler bu önerileri basından öğrenmişti. Bunun sonucunda ise partimiz, gerekli eleştirileri yaparak Meclis’teki ‘bilgilendirme toplantısına’ katılmamıştı. Görüldüğü gibi, önceden yapılan uyarılara kulak asmayan Sn. Tatar, yine bildiğini okumaya devam etmekte ve zamanında yapılması gereken diyalogdan kaçınmaktadır. Daha da kötüsü Kıbrıs Türk halkını, Dünya’da yalnızlaştıran politikalarına devam etmektedir.  

Savunduğu politikalarla halkımızın önünü tıkamaktan öteye geçemeyen Sn. Tatar’ın, bu toplantıyı şimdi değil, New York temasları öncesinde yapması gerekmekteydi. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli ve bağımsız olması gereken bir makamda bulunan Sn. Tatar’ın, Ulusal Birlik Partisi kurultayına yönelik toplantılarını aylar öncesinden planlayarak adaylarla görüşme yapmasına rağmen, Kıbrıs sorunu gibi hayati önem taşıyan bir konuda, siyasi partileri görmezden gelmeye devam etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Durum böyleyken New York’a gitmeden bizleri yok sayan ve New York sonrası göstermelik ‘bilgilendirme toplantısı’ düzenlemek isteyen Sn. Tatar’ı bir an önce makamına yakışır şekilde davranmaya davet ediyoruz.

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