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CTP, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını PEO ile görüştü

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CTP, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını PEO ile görüştü
CTP, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını PEO ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türk emekçilerin sorunlarını PEO ile görüştü.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin ucuz iş gücü olarak görülemeyeceklerini belirterek, “Her bir Kıbrıslı Türk sosyal güvence içinde çalışmalı” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP heyeti, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk emekçilerin yaşadıkları sorunları görüşmek ve bu sorunlara üretilebilecek çözümler konusunda yardımcı olmak amacıyla güneyde örgütlü işçi sendikası PEO’yu ziyaret etti.

Ziyarette, CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy ile Örgüt Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı yer aldı. PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ve PEO üst düzey yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, özellikle Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve Güney Kıbrıs’tan emeklilik hakkına sahip olan insanların sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

 

CTP heyeti, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin başta maaş düzenlemeleri olmak üzere mesleki programlara ve dil eğitim programlarına katılımları ve evlenme belgeleriyle ilgili yaşanan sorunları gündeme getirdi. Heyet, Avrupa Birliği İstihdam Müdürlüğü’nün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gönderdiği mektup konusunda da detaylı bilgi alarak, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

-Akansoy: “Her bir Kıbrıslı Türk sosyal güvence içinde çalışmalı”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin ucuz iş gücü olarak görülemeyeceklerini belirterek, buna net bir biçimde karşı olduklarını kaydetti.

Güneyde çalışan her bir Kıbrıslı Türk’ün sendikalaşma ve sosyal güvence içerisinde çalışması gerektiğini belirten Akansoy, bu çerçevede PEO ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Akansoy, PEO’nun yürüttüğü çalışmalarda kuzeydeki sendikalarla iş birliği içerisinde olduğunu ancak gelişmelere bağlı olarak CTP ile PEO’nun ortak çalışma yaparak, emekçilerin bilgilendirilmesi ve haklarına sahip çıkabilmesi amacıyla kurumsal bağlamda temaslarını sürdürebileceklerini kaydetti.

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