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CTP: “Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmelere başlayın”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), erken zamanda federal çözüme ulaşılması için liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 30 Haziran’da taraflara sunduğu ‘Guterres Belgesi’ çerçevesinde görüşmeye başlamaya çağırdı.
CTP: “Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmelere başlayın”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres belgesiyle ilgili açıklamasını “2015’de başlayan görüşme sürecinin tamamlanması bakımından oldukça önemli” şeklinde değerlendiren CTP, liderleri cesaretli davranmaya, toplumlarının bugünü ve yarını için tarihi sorumluluk üstlenmeye davet etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan parti, “BM Genel Sekreteri’nin etkin rol üsteleneceği sonuç odaklı bir süreçle her iki toplumun da kazanacağı noktaya ulaşmak mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

CTP, BM parametreleri çerçevesinde federasyona ulaşma hedefiyle sürecin takipçisi olacağını da belirtti.

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