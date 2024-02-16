CTP Güzelyurt İlçesi: Güzelyurt’taki su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi’dir

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, özellikle Bademlik ve eski Lefke/Güzelyurt yolu olarak bilinen bölgelerdeki su baskınlarının aşırı yağıştan değil, Güzelyurt Belediyesi’nin plansız, programsız, derenin içine yol yapması ve dere güzergahını tıkaması sonucunda yaşandığı savunuldu.

Açıklamada, Bostancı bölgesinden gelen suyu derivesyon kanalından Güzelyurt Göleti’ne aktarıp Güzelyurt’a gelecek su taşkınlarını önleyerek yaz aylarında yaşanan kuraklık ve su kuyularındaki tuzlanmayı azaltmak gerektiği vurgulandı.

Belediyeyle ilgililerin vatandaşı mağdur etmekle suçlandığı açıklamada, “Vatandaşların evleri, iş yerleri ve ekili tarım alanlarını su basmasına neden olarak maddi zarara uğratmaktadırlar. Ayrıca, taşkın bölgesinde kendi evlerinde tedbir almak isteyen vatandaşlara da engel olmaktadırlar. Bu kadar suyun yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip kurak dönem için Güzelyurt Göleti’nde bekletmek yerine, halka zarar vererek denize dökülmesini kabul etmiyoruz” denildi.