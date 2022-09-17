CTP Güzelyurt İlçesi’nden Anlamlı Kampanya: Kan Ver, Hayat Kurtar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Güzelyurt Açık Pazarı’nda kan verme kampanyası düzenledi. “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlenen kampanyaya CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da destek verdi. Kampanya süresi boyunca Güzleyurt CTP Kadın Örgütü öncülüğünde, “Kadın Emek Pazarı” için stantlar da kuruldu ve emekçi kadınlar ürettikleri ürünlere satışa sunma imkanı yakaladı. Ayrıca kampanyaya Güzelyurt halkı da büyük ilgi gösterdi. Söz konusu kampanyaya CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ile birlikte, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, ve bazı milletvekilleri de katılarak destek verdi. Kampanya sırasında Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetim Birimi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Şerife Tutku konuşma gerçekleştirdi.

AKANSOY: CTP, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEK

Kampanyaya katılarak destek veren CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğinin altını çizdi. CTP’nin bu gibi ortamlarda her zaman olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Akansoy, “CTP hayatın her alanında olduğu gibi burada da olacaktır” dedi. Kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Asım Akansoy, kurulan “Kadın Emek Pazarı” için de Güzelyurtlu kadınları tebrik etti.

GULAMKADİR: BÖYLE BİR PROJEYİ BAŞLATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teşekkür etti. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Gulamkadir, söz konusu kampanyalara devam edeceklerini, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti. Güzelyurt’ta yıllardır sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmediğine de değinen Gulamkadir, katkı koyan herkese teşekkür etti. Gulamkadir, CTP Güzelyurt İlçe Örgütü’nün birçok projeye imza atmaya devam edeceğine de dikkat çekti.

TUTKU: HERKES DÜZENLİ OLARAK KAN VERMELİ

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Yönetim Birimi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Şerife Tutku da yaptığı konuşmada, kan vermenin faydalarından bahsetti. Her insanın düzenli olarak kan vermesinin önemine işaret eden Tutku, söz konusu durumun sağlık için de önemli olduğunu vurguladı. Tutku, böyle bir projenin düşünülüp hayata geçirildiği için CTP Güzelyurt İlçesine teşekkür etti.