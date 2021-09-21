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CTP: "Halkın derdi külliye değil, geçimdir!"

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CTP: "Halkın derdi külliye değil, geçimdir!"
CTP: "Halkın derdi külliye değil, geçimdir!"

Azınlık Hükümeti, halkın temel sorunlarından uzak ve ülke insanını küçük düşüren, itibarsızlaştıran tavırlar sergilemeye devam etmektedir. Aldığı tutarsız kararlarla memleketi kaosa sürükleyen Azınlık Hükümeti, derdinin memleket olmadığını ve yönetemediğini her alanda kanıtlamaktadır. Halkımızın ekonomik darboğazdan geçtiği bu günlerde külliye yapımı için adım atmak insanımızın aklıyla dalga geçmektir.

Halkımızın refahı ve geleceği adına hiçbir icraat yapamayan, ekonomiyi, sağlığı ve eğitimi kaosa sürükleyen Azınlık Hükümeti, meslek kuruluşlarımıza ve insanlarımıza da saygısızlık yapmaktadır. Ülkemizde mimari proje yapacak nitelikte yetişmiş insanımız yokmuş gibi davranmakta, bu da yetmezmiş gibi proje mimarına Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlık vermektedir. Bu davranış hem mimar/mühendislerimizi, hem de yasayla kurulmuş olan meslek odalarımızı yerle bir etmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok hükmünde saymaktır.

Ülkemizde her meslek grubunda işin ehli olan gençlerimiz ve işinde uzman vatandaşlarımız mevcuttur. Herhangi bir iş için kendi vatandaşını görmezden gelmek kabul edilebilir bir durum değildir. Kıbrıslı Türkler kendi kurum ve kuruluşlarına geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkacaktır. Kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmak ilk olarak kendi değerlerimize ve insanımıza sahip çıkmaktan geçmektedir.

Ekonomi, eğitim ve sağlıkta birçok sıkıntının yaşandığı ve eksikliklerin bulunduğu bu günlerde Azınlık Hükümeti’nin külliye kararı kabul edilebilir değildir. Öncelik verilecek onlarca konu varken toplumun sizden beklentisi külliye değil, yarattığınız sorunlara çözüm bulmaktır.  Bunu da yapamayacağınıza göre, istifa edin ve erken seçimin önünü açın.

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