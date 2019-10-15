CTP: Her zaman barıştan yanayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) halkın cepheleşmesini, ayrışmasını ve bölünmesini asla kabul etmeyeceğini bildirerek, “Bu yönde çaba ortaya koyanlar her zaman karşında bizi bulacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) halkın cepheleşmesini, ayrışmasını ve bölünmesini asla kabul etmeyeceğini bildirerek, “Bu yönde çaba ortaya koyanlar her zaman karşında bizi bulacak. İsteğimiz ve hedefimiz barıştır. Barış için, sorumluluk bilinci ve sağduyuyla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamının KKTC halkının iradesini temsil edip etmediğinin tartışmaya açılmasına da değinilerek, “Bu Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının makamlarının uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve müzakere masasında sürekli sorgulama konusu yapılmaya çalışılan irademiz açısından son derece sakıncalı” denildi.

Hassas günlerden geçildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımız, ‘yurtta barış dünyada barış’ şiarına bağlıdır. Barış bizim için hem dünyanın hiçbir yerinde terör ve savaş olmaması, hem Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözüme ulaşılarak ülkemizde ve bölgemizde savaş ve çatışma olasılığının ortadan kaldırılması, hem de ülke içerisinde halkımızın asla cepheleşmemesi, huzur ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşaması anlamına gelir. Bunun için, özellikle hassas dönemlerde azami sorumluluk bilinciyle davranmak, cepheleşmeyi ve ayrışmayı yaratma ihtimalini mümkün olduğunca uzak tutmak hepimizin görevidir.”

Açıklamanın devamında “Cumhurbaşkanlığı makamının KKTC halkının iradesini temsil edip etmediğinin tartışmaya açılması, Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili makamlarının uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve müzakere masasında sürekli sorgulama konusu yapılmaya çalışılan irademiz açısından son derece sakıncalıdır” denildi.

Açıklamada, “Geçmişte yaşamak zorunda kaldığımız acı tecrübelerin de sonucu olarak şiddetten, çatışmadan uzak bir dünyadır arzuladığımız” ifadeleri kullanılarak, şunlar dile getirildi:

“Bu yüzdendir ki terörün her türlüsüne açıkça karşıyız. Terörün on yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına yaşattıklarını büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz. Terör kurbanlarının acıları acımızdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan harekatta, en az kayıpla, bölgenin terörden arındırılması ve güvenliği sağlama hedefine bir an önce, başarıyla ulaşılmasını ve bölgenin en kısa zamanda istikrar, huzur ve barışa kavuşmasını dilemekteyiz.”