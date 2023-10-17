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CTP heyeti Akdoğan halkının sorunlarını dinledi

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CTP heyeti Akdoğan halkının sorunlarını dinledi
CTP heyeti Akdoğan halkının sorunlarını dinledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Akdoğan köyünü ziyaret etti. Köy kahvehanelerini ve bölge esnafını ziyaret eden CTP heyeti, yurttaşların sorunlarını dinlendi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu ile CTP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Erhun Şahali'nin yer aldığı ziyarette, güncel sorunlarına değinildi. Yurttaşlar, yaşanan sıkıntıları ve sorunları CTP heyetine iletirken, görüş alışverişinde de bulunuldu.

 

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