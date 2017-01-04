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CTP heyeti, Ankara yolcusu

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CTP heyeti, Ankara yolcusu
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu akşam Ankara’ya gideceği, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği öğrenildi.

Erhürman’a Ankara ziyaretinde Cenevre zirvesinde CTP heyetiyle birlikte katılacağı öğrenilen milletvekili Mehmet Çağlar ile Armağan Candan da eşlik edecek.

Erhürman’ın Ankara temaslarında Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’le de görüşmesi bekleniyor.

Tufan Erhürman, CTP’de Genel Başkanı olduktan sonra ilk kez Ankara’da üst düzey temaslar gerçekleştirecek. 

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