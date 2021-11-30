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CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı

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CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.
CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, kriz dönemine özel plan ve programlarıyla CTP olarak hükümete talip olduklarının altını çizdi.

Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu.

Ziyaretler sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekilleri Doğuş Derya, Özdil Nami, eski Lefkoşa Türk Belediyesi başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu ve Lefkoşa ilçe yöneticileri de eşlik etti.

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