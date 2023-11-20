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CTP heyeti İnönü ve Vadili'de halkla buluştu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, yerelde ve kırsalda yurttaşlarla bir araya gelmeye, sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerilerini anlatmaya devam ediyor.
CTP heyeti İnönü ve Vadili'de halkla buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, yerelde ve kırsalda yurttaşlarla bir araya gelmeye, sorunlarını dinlemeye ve çözüm önerilerini anlatmaya devam ediyor. CTP Mağusa İlçesi'nden bir heyet, hafta sonu Vadili ve İnönü köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde yurttaşlar, özellikle ekonomik sıkıntılardan şikayet ederlerken, özellikle de ilaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını, kanser hastalarının, MS hastalarının ve benzeri ciddi kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların, uzun dönemlerde ilaç bulamadıklarını söylediler.

Ülkede sürekli yaşanan kriminal olaylarla ciddi tedirginlik içerisinde olduklarını ifade eden yurttaşlar, son zamanlardaki büyük hırsızlık olaylarını ülkeye kontrolsüz giriş-çıkışlara bağladılar. Yine, nüfusun kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiğini anlatan yurttaşlar, İsrail-Filistin savaşına değindiler.

CTP heyeti, ziyaretlerde yurttaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. CTP heyeti, yurttaşlara sorunların çözümü için ortaya koydukları politikalardan bahsetti. Ziyaretlere, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca katıldı.

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