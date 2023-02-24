  • BIST 5.087,73
  • Altın 1106.194
  • Dolar 18.8783
  • Euro 19.993
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAFAD: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

CTP heyeti, İnşaat Mühendisleri Odası yetkililerini ziyaret etti

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ile Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nı (İMO) ziyaret etti.
CTP heyeti, İnşaat Mühendisleri Odası yetkililerini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ile Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nı (İMO) ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen görüşmede, ülkemizin olası bir deprem felaketi karşısındaki durumu ve bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nın sağlayabileceği katkılar konuşuldu. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Genel Sekreter Abdullah Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Kızıldere de görüşmede hazır bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ele alındı. Ülkemizdeki yapılaşma ve olası bir depremin etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 

BİLİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Depreme dayanıklı binalar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu süreçte üstleneceği rol ile ilgili bilgi alan CTP yetkilileri, bilimin ışığında ilerlemenin önemine dikkat çekerek Kıbrıs Türk halkının öz kurum ve kuruluşlarına olan güvenlerini yineledi. İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri, ülkedeki binaların risk analizlerini yapmak üzere pazartesi gününden itibaren sahaya ineceklerinin altını çizdi. Oda yetkilileri, Başbakanlıkta yapılan toplantıda aldıkları sorumluluğun bilinciyle hareket edeceklerini belirttiler ve bu görevi karşılıksız bir şekilde yürüteceklerinin altını çizdiler.

 

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Görüşme sırasında CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nın yapacağı çalışmalara destek vereceklerinin altını çizdi. Bilimin önemine işaret eden Akansoy, yurttaşlara bilimin yolunda atılacak adımlara uyma çağrısında da bulundu. Önümüzdeki süreçte de İnşaat Mühendisleri Odası ile her zaman işbirliği içinde çalışmaya ve destek vermeye devam edeceklerini belirten Akansoy, ülkemizdeki üniversitelerin de desteğiyle İnşaat Mühendisleri Odası şemsiyesi altında bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süte zam!24 Şubat 2023 Cuma 09:47
  • Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor24 Şubat 2023 Cuma 09:34
  • Avrupalıların ne kadarı birden fazla dil konuşabiliyor?23 Şubat 2023 Perşembe 19:36
  • Devrim Barçın: Biz CTP olarak konutlar orada, Türkiye’de nasıl yapılabilir, yaklaşımındayız23 Şubat 2023 Perşembe 19:30
  • AB Destek Ofisi taziye ziyaretinde bulundu23 Şubat 2023 Perşembe 18:13
  • Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin AD-HOC Komite toplandı23 Şubat 2023 Perşembe 18:10
  • CTP Şehir Plancıları Odası ile görüştü23 Şubat 2023 Perşembe 17:13
  • KTMMOB ile TDP deprem tedbirlerini ele aldı23 Şubat 2023 Perşembe 17:11
  • Hhristodoulides: Teknik komiteler veya Güven Artırıcı Önlemler Kıbrıs’ta çözümün yerini tutamaz23 Şubat 2023 Perşembe 16:36
  • Kalkanlı ve Mersinlik’te Fidan Dikimine Başlandı23 Şubat 2023 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti