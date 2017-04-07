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CTP heyeti, KAMU-SEN’i ziyaret etti

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CTP heyeti, KAMU-SEN’i ziyaret etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “UBP-DP azınlık hükümetinin usulsüz uygulamalarının halk tarafından sorgulanması gerektiğini” savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Sorakın, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu ile birlikte sivil toplum örgütlerine başlatılan ziyaretler çerçevesinde KAMU-SEN’i ziyaret ederek Genel Başkan Metin Atan ve yönetim kuruluyla görüştü.

SORAKIN: “KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ İRADESİYLE OYNANIYOR”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, son günlerde gündemde olan yurttaşlık konusunun çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın “11 ayda 7 bin 200 vatandaşlık verdik” sözünü anımsatan Sorakın, bu sayıya eş ve reşit olmayan çocuklar da katıldığında sayının oldukça arttığını, bunun da demografik yapının bozulması yanı sıra Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine müdahale anlamına geldiğini ve seçimlerde direkt etki yapabileceğini savundu.

Sorakın, “demokrasiye inanan herkesin bu konuyu sorgulaması gerektiğini” kaydetti.

“MÜZAKERELERDE SORUNA YOL AÇACAK”

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına yurttaş olarak verdiği sayının 220 bin olduğunu ifade eden Erdoğan Sorakın, yeni yurttaşlıkların verilmesiyle bu sayının artacağını ve müzakerelerde de soruna yol açacağını söyledi.

Çalışma yaşamında ciddi sıkıntılar bulunduğunu, örgütlülüğe saldırılar yapıldığını savunan Sorakın, “Münhalsiz ve sınavsız istihdamlar yapılıyor, Kooperatif Merkez Bankası kontrolsüz bir şekilde para dağıtıyor, halkın değerleri peşkeş çekiliyor, eşitlik ve adalet ilkelerini göz ardı eden birçok uygulama yapılıyor. Halk bunları sorgulamalı” iddiasında bulundu.

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