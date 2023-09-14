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CTP heyeti, Muhtarlar Birliği’ni ziyaret etti: Muhtarlarla diyalog artarak devam edecek

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CTP heyeti, Muhtarlar Birliği’ni ziyaret etti: Muhtarlarla diyalog artarak devam edecek
CTP heyeti, Muhtarlar Birliği’ni ziyaret etti: Muhtarlarla diyalog artarak devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Akay Darbaz Başkanlığı’ndaki Muhtar Birliği’ni ziyaret etti. Muhtarlar Birliği yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, yerel yönetimlerin sorunları da ele alma fırsatı yakaladı. Ziyaret sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a milletvekilleri Filiz Besim ile Sami Özuslu da eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Muhtarlar Birliği ile daha yakın çalışma isteği içinde olduklarını vurguladı. Muhtarların ülkenin durumuyla ilgili birçok veriye ve bilgiye sahada hakim olduğuna dikkat çeken Erhürman, günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılara da en çok muhtarların hakim olduğunun altını çizdi.

Muhtarlar Birliği ile diyaloglarının devam edeceğine işaret eden Erhürman, sorunları da her alanda dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP yetkililerine kendileriyle sürekli iletişim içerisinde oldukları için teşekkür etti. Darbaz, söz konusu temasların devam etmesi için istekli olduklarını da dile getirdi.

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