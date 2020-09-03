CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde karma köy Pile’yi ziyaret etti. Pile Muhtarı Veysal Güden’in de hazır bulunduğu ziyarette özellikle pandemi süreci ve köyün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu.

Pile halkının yaşadığı sıkıntıları köy halkından dinleyen CTP heyeti adına bir konuşma yapan CTP Milletvekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Pile’nin geçmişinden bugüne birçok sorunu ve sıkıntısı olduğunu söyledi.

ULUÇAY: “PİLE BİR ARADA YAŞAMANIN ÖRNEĞİ BİR KÖY”

Uluçay konuşmasında, Pile’de iki toplumun bir arada yaşamasının Kıbrıs’ta çözümün güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Pile’nin geçmişten bugüne kadar birçok sıkıntısı olduğunu da söyleyen Uluçay, “Bu sıkıntılara bir çözüm bulunamadı. Ancak pandemi döneminde yaşananlar, gerçekten içler acısı bir durumdu. Hiçbir gerekçe Pile’deki halkın kuzey ile bağını kesmek için geçerli bir neden olarak görülemez” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL ÇOK KRİTİK”

Sağlığın çok önemli olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiği bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Uluçay, böylesi bir dönemde kuzey ile bağı kesilmeye çalışılan Pile halkının ortaya koyduğu tepkiyi anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili de konuşan Uluçay, önümüzdeki beş yılın hem iç, hem dış politikada çok önemli olduğunu söyledi.