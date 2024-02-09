CTP Heyeti, Sel Felaketi Mağduru Geçitköy Halkını Ziyaret Etti

CTP, selden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşları dün ziyaret ederek hasarları yerinde gördü. Heyette Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri ve Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Aşırı sağanak yağışlar sonucu evlerini, bahçelerini ve iş yerlerini su basan yurttaşlar, yaşadıklarını CTP heyetiyle paylaştı, hükümetin kendilerine yardım etmediğini ifade etti. Bölgedeki derenin taşması sonucu sel sularının mağdur ettiği yurttaşlar, hasarlarının karşılanması için CTP heyetinin hükümete baskı yapmasını talep etti.

“Kümesteki hayvanlarımız telef oldu”

Sel sularının mağduru olan bir yurttaş, böylesine bir yağış beklemediklerini ve yol üstünde bulunan evlerine yüzerek girmek zorunda kaldıklarını belirtti. Evlerinin arka tarafında kümes olduğunu belirten yurttaşlar, bazı hayvanlarının da yağmurdan telef olduğunu kaydetti. Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini ve hasarlarının karşılanmadığını aktaran bölge sakinleri, ne yapacaklarını bilmediklerini, evlerinin yanı sıra iş yerlerinin de hasar gördüğünü ve şu an iş yapamadıklarını ifade etti. CTP heyetinin kendilerini gidip ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Geçitköy halkı, hükümet yetkililerinin de aynı duyarlılığı göstermesini beklediklerini kaydetti.

Muhtar Avcı: Burası riskli bölge olarak kabul edilmeli

CTP heyetiyle bir araya gelen Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı da aşırı yağışların olduğu gün neler yaşadıklarını anlattı, yardım görmediklerini söyledi. Geçitköy’ün riskli bölge olarak kabul edilip hasar tespitinin de bu doğrultuda yapılması gerektiğinin altını çizen Avcı, sel sularından köy halkının olumsuz etkilendiğini, hayvancılıkla uğraşanların mağdur olduğunu ifade etti. Mandıraların sel suları altında kaldığını belirten Avcı, bölgede bulunan barajların kapaklarının güvenli olmadığını ve şiddetli yağışlarda taştığını aktardı. CTP heyeti de, sorunlarını dinlediği yurttaşların mağduriyetlerini meclisin gündemine taşıyacaklarını ayrıca sorunların giderilmesi için de bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.