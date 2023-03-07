CTP heyeti, sendika yetkilileriyle bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Genel Sekreter Asım Akansoy, sendika başkanlarıyla bir araya gelerek “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Koop-Sen’den Hüda Avşaroğlu, Türk-Sen’den Arslan Bıçaklı, Dev-İş’ten Koral Aşam, KTAMS’dan Güven Bengihan, KTOEÖS’den Ozan Elmalı, Hür-İş’ten Ali Yeltekin, Kamu-Sen’den Metin Atan ve KTÖS’den Burak Maviş de hazır bulundu. Söz konusu yasayla ilgili değerlendirme yapma fırsatı yakalayan CTP heyeti ile sendikalar, sürecin takipçisi olunacağına da vurgu yaptı.