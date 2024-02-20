CTP Heyeti, Serdarlı'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi: 'Tek Başına İktidar' Çağrısı Yapıldı

CTP heyeti Serdarlı’yı ziyaret etti, “Tek başına iktidar” çağrısı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi köy köy, mahalle mahalle gezerek yurttaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. CTP Heyeti, "Sokaktayız" sloganıyla devam ettiği yurttaş ziyaretlerini, bu hafta Serdarlı'da sürdürdü. Ekonomik sorunlardan bıkan, yandaş kayrılması ve türlü yolsuzluklarla devletin kurumlarının içlerinin boşaltılmasına artık seyirci kalmak istemeyen Serdarlı'da yaşan yurttaşlar, CTP'nin tek başına iktidara gelmesinin artık zamanı geldiğini belirttiler. Kıbrıs sorunda adım atılmasını, Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri dünyaya açılım için gerekli adımların yeniden atılması gerektiğini belirten yurttaşlar, UBP hükümetlerinin sağlık, ekonomi, eğitim ve trafik gibi sorunlar başta olmak üzere ülkeyi sürekli geriye götürdüğünden yakındılar. Hastanelerde yıllardır ilaç eksikliği sorunu yaşandığını ifade eden vatandaşlar, şimdi de bu yetmezmiş gibi sigortalı hastaların da ilaç erişimine balta vurulduğunu belirttiler. Yurttaşlar, CTP'nin politikalarına tam destek verirken, her zaman olduğu gibi tek umudun yine CTP olduğuna vurgu yaptılar. Ziyarete milletvekilleri Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ve Teberrüken Uluçay ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyesi ve belediye meclis üyesi Erhun Şahali ile CTP Gençlik Örgütünden gençler katıldı. Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelerle birlikte güncel sorunların görüşüldüğü ziyarete yurttaşların ilgisi büyük oldu. CTP Mağusa İlçesi'nin bölgelere yaptığı ziyaretler düzenli olarak devam edecek.