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CTP Heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni Ziyaret Etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti ve görüş alışverişinde bulundu.
CTP Heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti ve görüş alışverişinde bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, Milletvekili Fikri Toros ve CTP Parti Meclisi Üyesi Ürün Solyalı ile Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve birlik yetkilileri de görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede, sigorta şirketlerinin sıkıntıları ve atılması gereken adımlar konuşuldu. Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı görüşme sırasında yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı ve sigorta güvencesi olmadan hiçbir adımın atılamayacağını kaydetti.

Çukurovalı, sigorta sektörünün bağımsız denetçilerden oluşan bir ekiple yönetilmesi gerektiğini ifade etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Sigorta-Reasürans Şirketleri Birliği’ni özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak sözlerine başladı. Erhürman, birlik temsilcilerinin de içinde olduğu bir ekip kurarak sigorta sektörünün yönetilebileceğine dikkat çekti.

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