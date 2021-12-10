CTP Heyeti, YDÜ Okullarını Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İlkokulu ve YDÜ Kolejini ziyaret etti. YDÜ’de görev yapan öğretmenler ve müdürlerle bir araya gelen CTP heyeti, eğitimdeki sıkıntılar ve yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CTP’nin eğitim politikası hakkında öğretmenlere bilgi veren Tufan Erhürman, eğitimde doğru plan ve programların önemine dikkat çekti. CTP heyeti, pandemi döneminde de özveriyle çalışmaya devam eden öğretmenleri tebrik etti.