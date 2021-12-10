  • BIST 2.035,48
  • Altın 786.51146
  • Dolar 13.8476
  • Euro 15.6279
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

CTP Heyeti, YDÜ Okullarını Ziyaret Etti

»
CTP Heyeti, YDÜ Okullarını Ziyaret Etti
CTP Heyeti, YDÜ Okullarını Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İlkokulu ve YDÜ Kolejini ziyaret etti. YDÜ’de görev yapan öğretmenler ve müdürlerle bir araya gelen CTP heyeti, eğitimdeki sıkıntılar ve yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 

CTP’nin eğitim politikası hakkında öğretmenlere bilgi veren Tufan Erhürman, eğitimde doğru plan ve programların önemine dikkat çekti. CTP heyeti, pandemi döneminde de özveriyle çalışmaya devam eden öğretmenleri tebrik etti.

ydu_1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP milletvekili aday adayları seçimini pazar günü gerçekleştiriyor10 Aralık 2021 Cuma 13:59
  • YKP, boykot kararı aldı10 Aralık 2021 Cuma 13:58
  • CTP seçim çalışmalarına başladı10 Aralık 2021 Cuma 13:50
  • 7 Vekil aday olmadı, veda etti!10 Aralık 2021 Cuma 12:21
  • Siyasi Parti Temsilcileri 13 Aralık’tan İtibaren BRT’ye Konuk Olacak09 Aralık 2021 Perşembe 19:28
  • TDP'de hareketli saatler... Dr. Hızal ve Av. Boyra da TDP'ye adaylık müracaatı yaptı...09 Aralık 2021 Perşembe 18:19
  • Muhasip Nevzat Özkunt TDP'ye adaylık müracaatı yaptı09 Aralık 2021 Perşembe 18:14
  • Muhasip Nevzat Özkunt TDP'ye adaylık müracaatı yaptı09 Aralık 2021 Perşembe 18:14
  • Özyiğit: Bankalarda 56 Milyar TL Var, Nereden Geldi Bu Paralar09 Aralık 2021 Perşembe 17:56
  • Hasipoğlu: Genç ve kadın adayların yoğun ilgisi var09 Aralık 2021 Perşembe 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti