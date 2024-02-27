CTP heyeti, Yeniboğaziçi ve Mutluyaka'daydı: Tatar'ın politikaları çözüm ümitlerini tüketti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi sokakta halkla birlikte olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözümü getirecek politikalarını sunmaya devam ediyor. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Mağusa İlçe ve Gençlik Örgütü yöneticilerinin da arasında bulunduğu bir heyetle, Yeniboğaziçi ve Mutluyaka ziyaret edildi.

Ülkedeki ekonomik sorunları en acı şekilde hisseden her iki bölge halkı da, CTP'nin tek başına iktidara gelerek, yerel yönetimlerde gösterdiği başarıyı ülke idaresinde de göstermesini istedi. Yurttaşlar, son günlerde ortaya çıkan "sahte diploma" olayına da değinirken, özellikle "hükümeti" diğer sorunların yanında nüfus politikası, Ersin Tatar'ı da Kıbrıs sorununu çıkmaza sokması yönünden eleştirdi. Tatar'ın politikasının Kıbrıslı Türkleri dünyadan tamamen kopardığını ifade eden vatandaşlar, geçmişte görüşmelerde ümitlendiklerini ancak şimdi herhangi ümit edecek gelişme veya girişim de olmadığından yakındılar.