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CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin protokolü imzalandı

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CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin protokolü imzalandı
Protokole 4 partinin genel başkanları imza koydu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP)  koalisyon hükümeti protokolü imzalandı. 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da 4 parti tarafından hazırlanan hükümet protokolüne imza koydu. 
İmza töreninde genel sekreterler de katıldı.

ERHÜRMAN: “İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet protokolünü imzalamadan önce yaptığı konuşmada, çalışma ilkelerini ortaya koyan protokolle kurulacak hükümetin ülkede insan haklarını, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği ve halkın hak ettiği hizmetleri sunmayı amaçladığını vurguladı.
Erhürman, protokolün halkın hiçbir kesimini dışlamadan, ötekileştirmeden, halkla birlikte ülkeyi yönetmeyi amaçladığını, halkı kucaklayıcı bir hükümet modeli öngördüklerini ifade etti.
CTP Genel Başkanı Erhürman, “Halkımızı ve ülkemizi öncelikli düşünecek bir hükümet protokolünü hayata geçireceğiz. Dört parti olarak birbirimizin kararlılığına inanıyoruz güveniyoruz” dedi.
Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini ise yarın Cumhurbaşkanı’na sunacağını açıkladı.


YENİ HÜKÜMETİN MECLİS’TE 27 MİLLETVEKİLİ OLACAK CTP-HP-TDP-DP 
Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olacak. 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin ardından 6 partinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanması ve hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle koalisyon kurma çalışmaları başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ilk olarak hükümeti kurma görevini, seçimden yüzde 35.57 oy oranı ve 21 milletvekili ile birinci parti olarak çıkan UBP’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e vermiş ancak  CTP, HP, TDP ve DP’nin koalisyon görüşmelerinde sonuca varmaları üzerine, Özgürgün pazartesi günü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görevi iade etmişti.
Cumhurbaşkanı Akıncı aynı gün hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermesiyle, 4 partinin genel başkanı görüşmelerini tamamladıklarını açıklamışlardı. Parti meclislerinden çıkan “evet” kararıyla da 4’lü koalisyon hükümeti kurulma çalışmaları hız kazanmış ve dün hükümet programının bugün imzalanacağı açıklanmıştı.
4’lü koalisyonu oluşturacak CTP seçimde yüzde 20.97 oy alarak 12 milletvekili, HP yüzde 17.10 ile 9, TDP yüzde 8.61 ile 3 ve DP yüzde 7.83 ile 3 milletvekili çıkarmıştı.

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