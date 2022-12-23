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CTP: Hükümet üyesi partiler demokratik teamülleri yerle bir etmekten de geri durmuyor!

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CTP: Hükümet üyesi partiler demokratik teamülleri yerle bir etmekten de geri durmuyor!
CTP: Hükümet üyesi partiler demokratik teamülleri yerle bir etmekten de geri durmuyor!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) bu akşam siyasi parti başkanlarının katılması planlanan programa hükümette yer alan UBP ve DP parti başkanlarının katılmayacağı kurum aracılığıyla tarafımıza bildirilmiştir. Seçim sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin, seçim yasaklarının son gününde parti başkanları düzeyinde değerlendirilmesi geleneği halkımızın çok uzun yıllardan beridir yaşamakta olduğu ve demokratik hoşgörü kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bir gelenektir. Ancak öyle görünmektedir ki; Anayasa başta olmak üzere birçok yasayı ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren hükümet mensupları, geriye kalan demokratik teamülleri de yerle bir etmekten geri durmamaktadır. Seçimlere 48 saatten az bir süre kala halkın karşısına çıkma cesareti gösteremeyenler, sandıkta destek mi beklemektedirler? Halkımızın bilgisine getirmek isteriz ki; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman programa katılmaya hazırdır ve UBP ile DP parti başkanlarının katılması durumunda programda yer alacaktır. Bu kararlarında ısrar etmeleri halinde bile CTP prgrama mutlak surette bir temsilci gönderecektir. Bu iki siyasi partinin, seçimlere çok kısa bir süre kala halkımızın karşısına çıkmama eğilimlerini kınadığımızı bildirir, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakırız.

 

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