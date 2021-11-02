CTP hükümette yer almayacak

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, üç konu üzerinde durduklarını belirtti. Sucuoğlu ise bahsi geçen konularda CTP ile fikirlerinin ve düşüncelerinin aynı olduğunu söyledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) ile görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştü.

Öte yandan UBP heyeti saat 19.15’te ise YDP ile görüşecek.

CTP HERHANGİ BİR HÜKÜMET FORMULÜ İÇERİSİNDE YER ALMAYACAK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğine işaret etti.

Erhürman, "CTP olarak biz üç konu üzerinde durduk. Birincisi bütçe, ikincisi Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda belli başlı değişiklikler yapılması ve komitelerde oy birliği ile geçen yasaların Meclis'ten geçmesi noktasında üzerimize düşüne yapacağız" dedi.

"Biz uzun süredir erken seçim diyen bir partiyiz" diyen Erhürman, CTP'nin herhangi bir hükümet formulü içerisinde yer almadığını ve toplantıda böyle bir konunun da görüşülmediğini dile getirdi.

CTP Lideri Erhürman, bir an önce erken seçim koşullarının ayarlanması gerektiğine vurgu yaparak, Ocak ayında bütçenin olmaması halinde ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşılaşacağını ifade etti.

SUCUOĞLU: "ÜÇ KONUDA DA FİKİRLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ AYNI"

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP ile 3 konuda da fikirlerinin ve düşüncelerinin aynı olduğuna dikkat çekerek, "Yarın kendi yetkili organlarımızla da tartışacağız. Meclis'in Ekim ayından bu yana sadece bir defa toplanmış olması ve miadını doldurmuş olması nedeniyle seçimin bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.