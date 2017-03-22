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"CTP hükümetten düşmeden bir gün önce binamızı elimizden aldı"

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"CTP hükümetten düşmeden bir gün önce binamızı elimizden aldı"
Sivil Toplum Örgütü İKSAD, İnönü köyünde bulunan lokallerinin, kendilerine geri verilmesini istiyor.

İKSAD, çocuklara ve kadınlara, resim ve seramik kursu verilen, avlusunda engelli küçüklerin de katıldığı çocuk şenliklerinin yapıldığı,  İnönü Akın Spor Kulübünün eski lokali olan binaya girişlerine izin verilmediğini de ileri sürüyor.

CTP HÜKÜMETTEN DÜŞMEDEN BİR GÜN ÖNCE BİNAMIZI ELİMİZDEN ALDI

İKSAD Genel Sekreteri Mustafa Koncay, yaptığı açıklamada, "çocuklar ve kadınlar için resim, seramik kursları verdiğimiz. Avlusunda engelli küçüklerin de katıldığı çocuk şenlikleri yaptığımız İnönü Akın Sporun eski binasına giremiyoruz. CTP hükümeti düşmeden, son icraatı binayı elimizden almak oldu. Sanırım geçen sene Cumartesi günüydü, hükümet düşmüştü. Hükümet düşmeden bir gün önce yani Cuma günü bina herkes tarafından bilinen CTP’li Emir Acaröze verildi. Emir Acaröz işletmeci bizde kullanıcıyız. Fakat binayı hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Bina kahvehane olarak kullanılıyor" dedi.

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VAKIFLAR SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Mustafa Koncay açıklamasına devamla,  Vakıflar İdaresi sözleşme koşullarına uymadığı için Emir Acaröz’ün sözleşmesini feshetti. Ancak Emir Acaröz buna rağmen binadan çıkmadı. Bir yıldır davası süren ve tasarrufumuzda bulunan eski İnönü Akın Spor Kulübü binasının içerisinde derneğimizin eşyalarının bulunduğu da herkesçe bilinmektedir. İKSAD, Mart 9 Pikniği için bu eşyaları aldı. Bugün (Dün) eşyalarımızı yeniden bina içerisine koymak istediğimizde, bina işletmecisi tarafından binaya girişimiz engellendi ifadesinde bulundu.

 

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MUHTAR VE BELEDİYE BAŞKANI BİNA YAZILI BEYANDA BULUNDU

Mustafa Koncay açıklamasına devamla şunları kaydetti. ‘Davası süren binada kullanım hakkımız olduğu işletmeci ve mahkeme tarafından da bilinmektedir.  İnönü Köyü Muhtarı ve Belediye Başkanının yazılı olarak binanın derneğimizin tasarrufunda bulunduğunu bildirmesine rağmen, yasa dışı yollarla binaya girildiği yetmezmiş gibi, bugün dernek üyelerimiz istedikleri zaman toplantı yapamamaktadır. Haklı davamızda sonuna kadar direneceğiz ve halka hizmet etme misyonumuzu sürdüreceğiz’

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