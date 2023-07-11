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CTP: “İfade ve basın özgürlüğü için toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Basın Günü nedeniyle açıklama yayınladı.
CTP: “İfade ve basın özgürlüğü için toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Açıklama şöyle:

Bir Kıbrıslı Türk tarafından yüz otuz dört yıl önce çıkarılan ilk gazete olan Saded’in yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü’nde, ifade ve basın özgürlüğünün önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz yıl ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından hayata geçirilmek istenen Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarıyla getirilmek istenen baskı ortamı halen toplumun hafızalarındadır. Hükümetin bu adımıyla birlikte özgür basın doğrudan doğruya hedef alınmış ancak gerek basın örgütleri gerekse partimizin Meclis’te verdiği mücadele sonucunda yasa hayata geçmemiştir.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı binasından çıkarılması başta olmak üzere, çeşitli gerekçelerle Türkiye’ye alınmayan gazetecilerin olması CTP açısından kabul edilebilir değildir. Bu gelişmeler, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü adına kaygı verici gelişmeler olup, CTP bu alanların özgürlüğe kavuşması adına mücadelesini devam ettirecektir.

Basın emekçilerine karşı yapılan bu anti demokratik uygulamalara karşı, basın ve ifade özgürlüğünün korunması adına verilecek tüm mücadelelere CTP olarak öncü olmaya ve hükümete geldiğimiz andan itibaren bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Toplumsal mücadele yıllarından itibaren imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin bu özel gününü kutlarız. CTP olarak, daha özgür ve daha demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğimizi yinelemek isteriz.

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