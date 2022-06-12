CTP: İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!

İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama

amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. “Özgürlük

Senden Büyük, #Dokunma” kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına, CTP

olarak desteğimiz tamdır. Müdahale mahsulü olarak göreve getirilen gayri meşru Üstel

hükümeti, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Meclis’e bir asır öncesine ait yasa önerileri getirmiş

ancak bu öneriler muhalefetin dirayetli duruşu sayesinde geri çekilmişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Brliği ise, üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın

özgürlüğünü ortadan kaldırıp düşünceyi suç kapsamına almak isteyen yasalara karşı başlattığı

eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam edeceğini açıklamıştır.İfade

ve basın özgürlüğüne her daim sahip çıkan CTP, bu eylemlerde gazetecilerin yanında yer

alacaktır.



Bilinmesini isteriz ki, CTP, bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere de kilit vurulmasına asla

izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir! Tüm toplumumuzu, gazetecilerin yarın akşam

Meclis önünde düzenleyeceği eyleme katılmaya davet ederiz.