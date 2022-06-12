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CTP: İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!

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İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!
CTP: İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!

İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız!
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama
amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. “Özgürlük
Senden Büyük, #Dokunma” kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına, CTP
olarak desteğimiz tamdır. Müdahale mahsulü olarak göreve getirilen gayri meşru Üstel
hükümeti, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Meclis’e bir asır öncesine ait yasa önerileri getirmiş
ancak bu öneriler muhalefetin dirayetli duruşu sayesinde geri çekilmişti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Brliği ise, üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın
özgürlüğünü ortadan kaldırıp düşünceyi suç kapsamına almak isteyen yasalara karşı başlattığı
eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam edeceğini açıklamıştır.İfade
ve basın özgürlüğüne her daim sahip çıkan CTP, bu eylemlerde gazetecilerin yanında yer
alacaktır.

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Bilinmesini isteriz ki, CTP, bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere de kilit vurulmasına asla
izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir! Tüm toplumumuzu, gazetecilerin yarın akşam
Meclis önünde düzenleyeceği eyleme katılmaya davet ederiz.

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