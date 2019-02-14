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CTP İlçe Kongrelerini yapacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla kongreler gerçekleştireceği bildirildi.
CTP İlçe Kongrelerini yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla kongreler gerçekleştireceği bildirildi.

Kongrelerde, aidatını yatırmış üyelerin ilçe başkanlarını ve yönetim kurullarını belirleyeceği kaydedildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta başlayacak kongrelerin ilki Lefke’de gerçekleştirilecek.

Kongre takvimine göre 13 Mart’ta Lefkoşa’da, 20 Mart’ta İskele’de, 4 Nisan Güzelyurt’ta, 11 Nisan Girne’de ve 18 Nisan Mağusa’da düzenlenmesi hedeflenen kongrelerde yeni yönetimlerin yanı sıra disiplin kurulları da belirlenecek.

LEFKE KONGRE PROGRAMI

CTP Lefke İlçesi 2. Olağan Kongresi 28 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Lefke İlçe binasında toplanacak. Genel Başkan’ın da katılacağı kongrede organlara aday olmak isteyen üyeler, 21 Şubat Perşembe saat 17.00’a kadar İlçe Sekreterliği’ne yazılı olarak adaylık başvurusu yapabilecek.

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