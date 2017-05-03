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CTP ile AKEL, Derinya’da ağaç dikti

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CTP ile AKEL, Derinya’da ağaç dikti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in Gazimağusa örgütleri Derinya’da ağaç dikti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme etkinliğine CTP’den Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gazimağusa Milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay ile Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte, fidan dikiminin ardından, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ortak basın açıklamasını okudu.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Konuşmasına, “Fidanlar barış umutlarımızla birlikte büyüyecek” sözleriyle başlayan Oktay Kayalp, AKEL ve CTP Mağusa İlçe Örgütleri olarak gerçekleştirdikleri sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle birleşik bir Kıbrıs için, barışın Kıbrıs’ı için, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin işbirliği için mücadele etme isteklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözümün, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri, Gazimağusa’nın yeniden birleşeceği bir çözümün bulunması çabalarına destek kaydedildi.

“GELECEĞİN MAĞUSA’SI YENİDEN BİRLEŞECEK”

“Geleceğin Mağusa’sı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşayacakları dostluk, işbirliği ve refahlarını geliştirecekleri bir kentten başka bir yer olamaz” diyen Kayalp, aynı zamanda, bu sembolik ağaç dikimiyle, ortak vatanı daha fazla yeşillendirme çabasına katkıda bulunarak, ekolojik bir mesaj da verdiklerini vurguladı.

Kayalp, hem iki toplumun liderlerine, hem de Kıbrıs’ta yaşayan halklara ve özellikle de Gazimağusalılara ortak gelecek için umut dolu bir mesaj gönderdiklerini belirterek, “Hedefimiz, örnek teşkil edecek ve aynı zamanda yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sembolü olacak yeniden birleşmiş bir Mağusa’dır” dedi.

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