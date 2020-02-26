CTP ile Talat arasında soğuk rüzgarlar! Erhürman: Talat CTP adına konuşan birisi değildir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman Hakikat Tv’de Güven Arıklı’nın konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle ikinci tura kalacaklarını belirten Erhürman, “Herkese küs Akıncı ile her şey daha kötü olur diyor Sayın Talat. Bu görüşe göre CTP, Akıncı ikinci tura kalırsa onu desteklemez” sorusunu da yanıtladı ve “Sayın Talat eski genel başkanlarımızdandır ve CTP içindeki önemli figürlerdendir. Ama CTP adına şu anda konuşan bir siyasetçi değildir. CTP’nin özel organları var. Buradan o çıkarımı yapmamamız gerekiyor” dedi.