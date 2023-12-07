CTP ile UBP, Zorlu Töre’nin CTP’ye yönelik “vatan haini” söylemlerini görüşecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin CTP’ye yönelik sarf ettiği “vatan haini” söylemlerine tepki gösterdi; UBP Meclis Grubu ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin, katıldığı TV programlarında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri ve camiasıyla ilgili “vatan haini” sözlerini sarf etmesi üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan tepki geldi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Töre’nin televizyon programlarında gezerek CTP’nin 19 milletvekilini ve camiasını vatan haini olmakla suçlayan bir tavır sergilediğini belirtti.

“Bu tavırları çok dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz ama Meclis Başkanı sıfatını taşıyan birinden bahsediyoruz” diyen Erhürman, Meclis’in yarısını bu şekilde televizyonlarda suçlayan kişinin bu makamı işgal etmesinin zül olduğunu vurguladı.

Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile de konuştuğunu, UBP ve CTP grup başkan vekillerinin Zorlu Töre’nin söylemlerine yönelik özel bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Söz konusu görüşmenin ardından, bundan sonraki tavırlarının şekilleneceğini söyleyen Erhürman, “Bu suçlamalar Zorlu Töre’nin ne hakkıdır ne de haddidir” dedi.

Erhürman, “Benim 2 buçuk yaşında bir çocuğum var, büyüdüğünde birilerinin babasına hain dediğini görmesi, benim ve CTP’nin hazmedebileceği bir şey değildir” açıklamasında bulundu.