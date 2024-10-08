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CTP: İradeyi halka teslim etmedikleri her dakika hepimizin kaybıdır!

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Meclis 25 saat 25 dakikadır Meclis Başkanı seçimini bekliyor.
CTP: İradeyi halka teslim etmedikleri her dakika hepimizin kaybıdır!

İradeyi halka teslim etmedikleri her dakika hepimizin kaybıdır!

Meclis 25 saat 25 dakikadır Meclis Başkanı seçimini bekliyor.

Şimdi de Sn. Töre’yi ikna için Saray’da mesai harcandığı söyleniyor.

Meclis’i değil yalnızca, demokrasiyi de kilitlediler.

Sn. Tatar’ın dönüşü ile birlikte vekâlet sorunu da ortadan kalktı ama sebebin bu olmadığı ortaya çıktı.

Bu saygısızlık bize değil halkımızadır.

İradeyi sahibine teslim etmedikleri her dakika hepimizin kaybıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

08.10.2024

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