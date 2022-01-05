CTP İskele adayı Civisilli: Bakanlık tüm okulları 10 Ocak Pazartesinden - 28 Ocak'a kadar tatil etmeli

CTP İskele Milletvekili adayı eğitimci Fikret Civisilli hoca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Fikret Hocanın açıklaması;

Kişisel Görüşümdür.

Bence Bakanlık 10 Ocak 2022 Pazartesinden itibaren tüm okulları

28 ocak 2022 tarihine kadar Şubat tatiline çıkarması elzem gibi görülüyor..

31 Ocak Pazartesi günü de 1.dönem sonu sınavları ile 2. Döneme başlaması gerektiği görüşümdeyim..

Bununla beraber 31 Ocak tarihine kadar tüm pozitif ve temaslı öğretmen ve Öğrenciler sağlıklı bir şekilde hem sınavlara, hem de yeni döneme başlayabilecek..

Aksi bir durumda, Pozitif ve temaslı Öğretmen dışındaki Öğretmenler sınav yapacak Öğrenci bulmakta zorlanacak..

Sınavlar yapılmadan Öğrenciler Şubat tatili hakkını kullanmalı diyorum.. Sayın bakan okullar en son kapanacak diyor ama bu yarı yıl tatili..Evet doğru okullar en son kapanması gerek ama tatili öne kaydırabilir.