CTP İskele Gençlik Örgütü Yeni Başkanı ve Yönetimini Seçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Gençlik Örgütü 16’ıncı Kongresi gerçekleştirildi. Kongre sonucunda başkanlığa Barış Satılmış getirilirken, Yönetim Kurulu’na ise Çağla Kömürcügil, İlkay Garib, Ekrem Civisilli, İlsu Çetinkayalı, Sevil İlgililer ve Sadi Sadisönmez seçildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de katıldı. Kongre’de CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ve CTP İskele Gençlik Örgütü Başkanı Barış Satılmış konuşma gerçekleştirdi. Kongre sırasında konuşan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, adına hükümet denilen yapının, halk düşmanı politikalara devam ettiğinin altını çizdi ve CTP’nin tek başına iktidarının artık çok yakın olduğunu vurguladı.

SORAKIN: HALK DÜŞMANI POLİTİKALAR DEVAM EDİYOR



Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, adına hükümet denilen gayrimeşru yapının, halk düşmanı politikalara devam ettiğinin altını çizdi. Müdahaleler sonucu kurulan gayrimeşru hükümetin, bu halkın gailesini çekmediğine vurgu yapan Sorakın, içinde bulunulan süreçte gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi. Alım gücünün her gün biraz daha fazla düştüğünü belirten Sorakın, halk düşmanı yönetimlerin bu

durumu gaile etmediğini ifade etti. CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğuna işaret eden Sorakın, CTP’nin iktidarının, Kıbrıs Türk halkının iktidarı olacağına vurgu yaptı. Gençlerin sorunlarının, toplumun sorunları olduğuna dikkat çeken Sorakın, uygulanan yanlış politikalar sonucunda gençlerin gelecek belirsizliği içinde yaşadığını söyledi. Verilmesi gereken mücadelenin toplumsal mücadele olması gerektiğinin altını çizen Sorakın, toplumsal sorunların çözüldükçe gençlik sorunlarının da çözüm bulacağını vurguladı. İskele Gençlik Örgütü’nde yeni görev alan gençlere başarılar dileyen Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, İskele bölgesinin hem turizm hem tarım açısından çok önemli bir bölge olduğunu fakat gereken önemin gösterilmediğini kaydetti. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Sorakın, Kıbrıs Türk halkının ancak Federal Kıbrıs ile dünyayla buluşabileceğinin altını çizdi.



MÜLAZİM: GENÇLERE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR



Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP İskele İlçesi Başkanı Hüseyin Mülazim, içinde bulunduğumuz dönemde gençlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Gayrimeşru bir hükümet yapısıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Mülazim, Kıbrıs Türk halkının birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığını kaydetti. Alım gücünün her gün düştüğünü, insanların evine götürecek ekmek almakta zorlandığını ifade eden Mülazim, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti. Mülazim, İskele bölgesinde gençlik örgütlenmesine önem verdiklerine işaret etti ve bu örgütlenme ağının giderek yaygınlaşacağını kaydetti. Görev alan tüm gençlere başarılar dileyen Mülazim, gençlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



TEKİNER: GENÇLER, VURDUMDUYMAZ YÖNETİM ANLAYIŞI YÜZÜNDEN GÖÇ TEHDİDİ ALTINDA



Yeni bir yapılanmaya girecek olan İskele İlçesi Örgütü’nün başarılı olacağından emin olduğunu vurgulayan Tekiner, içinden geçilen dönemin, Kıbrıs Türk halkı açısından iç açıcı olmadığını belirtti. Tekiner, hayatın her alanında yaşanılan sorunların gün gibi ortada olduğunun altını çizdi. “Vurdumduymaz yetkililer, halkı daha derin bir karanlığa sürüklemek için resmen çaba sarf etmektedirler” diyen Tekiner, ‘kim bakan olacak’ kavgalarını da eleştirdi. Toplumun en dinamik unsuru olan gençlerin, vurdumduymaz yönetim anlayışı yüzünden göç tehdidi altında olduğunun da altını çizen Tekiner, hükümetin övünç duyulabilecek tek icraatın dahi olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında, iki toplum liderinin karşılıklı ego savaşları ve yeni çözüm modeli fantezilerinin kabul görmeyeceğini belirten Tekiner, birlik, mücadele ve dayanışma prensibiyle ilerleyeceklerini söyledi. Tekiner, “Hep birlikte, omuz omuza vererek önümüze çıkacak engelleri aşıp sonunda başarıya ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Ekip ruhunu canlı tutarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Tekiner, görev alan arkadaşlarına başarılar dileyerek sözlerine son verdi.



SATILMIŞ: BİZLER BU ÜLKEDEN UMUDUMUZU KESMEDİK



Yıllar sonra İskele Kongresi için toplanmış olmanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını vurgulayan İskele Gençlik Örgütü Başkanlığı’na seçilen Barış Satılmış, ülkenin gelecek belirsizliğinde olduğunu belirtti. İskele ilçesinin yeniden küllerinden doğacağını ifade eden Satılmış, “Gelecek ne kadar belirsiz veya karanlık görünürse görünsün, bizler bu ülke ve bu bölgeden umudumuzu kesmedik” dedi. Birlik, mücadele, dayanışma prensibiyle hareket edeceklerinin altını çizen Satılmış, Federal Kıbrıs’a giden yolda var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.