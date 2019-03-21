CTP İskele İlçe Başkanı yeniden Hüseyin Mülazim oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçe kongreleri devam ediyor. İskele İlçesi 10. Olağan Kongresi dün akşam İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirildi. Demokrasi şöleninin yaşandığı, yüksek katılımla gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Hüseyin Mülazim yapılan seçimin ardından yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve örgüt yöneticileri ile eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da katıldı. İskele Kongresi tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Kongre demokrasi şehitleri ve partiye emek vermiş yoldaşların anısına saygı duruşu ile başladı. Genel Başkan Tufan Erhürman kongreye hitabında salondaki heyecanı gözlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından faaliyet ve mali rapor okunarak onaylandı. Kongre, başkan adaylarının konuşmaları ile devam etti. Başkanlık için yarışan Hüseyin Öztörel ve Hüseyin Mülazim kongrenin sonunda el ele tutuşarak kazananın CTP olduğunu vurguladı. Kongrede ayrıca yönetim ve disiplin kurulları da elektronik ortamda yapılan oylamayla kısa sürede belirlendi.

ERHÜRMAN: CTP’NİN TEK RAKİBİ BOZUK DÜZEN VE STATÜKODUR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, salona baktığında

daha seçim yapılmadan kimin kazandığını gördüğünü belirterek, “bu akşam burada CTP kazanıyor iyi ki buradasınız yoldaşlarım” dedi. Bu bayrak yarışında bugünden sonra bayrağı hangi arkadaşlarımızın taşıyacağını belirleyeceklerini ifade eden Erhürman, bayrağın bir tek noktası olmadığını, her bir üyenin bu bayrağın üzerinde elinin olması gerektiğini vurguladı. “Ancak hep birlikte tutarsak doğru yöne koşabileceğiz” diyen Erhürman, CTP’lilerin hiçbir zaman, 1970’ten beri birbirlerinin rakibi olmadıklarını, CTP’lilerin her zaman bozuk düzenin, statükonun rakibi olduğunu ve el ele vererek statükoyu yıkmak için yürüdüklerini belirtti. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve şimdi yine el ele vereceğiz ve birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde engebeli yollar var, önümüze çok taşlar koyacaklar, bizler el ele verip o taşları yolumuzdan kaldıracağız. Unutmayın biz siyasete yer kapmak için, koltuk kapmak için girmedik. Haysiyeti, adaleti, hizmeti, üretimi, eşitliği sağlayalım diye girdik. Bizim derdimiz kimin hangi makamda oturduğu değil, kimin ne olacağı değil, ne yapacağımızdır. 12 aydır hükümetteyiz ne kadar saldırı altında olduğumuzu görüyorsunuz. Bu 12 ayda yapılanları siz çok iyi biliyorsunuz. Çok yakında arzu ettiğiniz gibi İskele’de bir üniversiteye de kavuşacağız. Bu hükümet döneminde Karpaz ve İskele’ye yapılan sağlık hizmetlerini burada saymama gerek yok. Onlarca yıldır bekleyen yasalar meclisten geçirildi ve ekonominin içerisine yeni sektörler eklendi. Daha yürünecek çok yolumuz var. Her bir insanımızın ayağına gidip hak ettiği hizmeti götüreceğiz.”

MÜLAZİM: SANDIKLARI YUKARI TAŞIYAN BİR İSKELE YARATTIK

İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ise yaptığı konuşmada, CTP’nin yıllar önce İskele’de başlattığı mücadelenin geldiği noktayı özetledi. Bir zamanlar İskele’de gösterecek aday bulamazken bugün CTP’nin en güçlü olduğu yerlerden birinin İskele olduğunu söyleyen Mülazim, “İskele’den gelecek sandıklarla oyların aşağıya düştüğü günlerden sandıkları yukarı taşıyan bir İskele yarattık. Tarihi bir oyla iki kez birinci geldi partimiz. Birçok belediye kazandık. O mücadeleci günleri yine hep birlikte yaşayacağız, partimizi ve halkımızı daha refah günlere taşıyacağız” dedi. Katılımın yoğun olduğu, demokratik, heyecanlı ve kaybedenin olmayıp kazananın CTP olduğu bir seçimi daha atlattıklarını ifade eden Mülazim, “gelip oyunu kullanan tüm yoldaşlarıma ve görev alan tüm dostlarımıza teşekkürü bir borç bilir, yönetime seçilen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Birlik, mücadele, dayanışma...” dedi.

YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ

CTP İskele İlçesi 10. Dönem Yönetim Kurulu da yapılan seçimin ardından şu isimlerden oluştu: Abdi Çetinkayalı, Abdülselam Tanışman, Cem Demiralp, Cemal Muhtaronbaşı, Fırat Borak, Hüseyin Kürşat, İsmail Hakkı Nurçin, Lütfiye Soykara, Meral Sertsoy, Selda Şafak.

İlçe Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Polili, Halil Dericioğlu, Mehmet Soylu, Ahmet Uyguner (Yedek), Hüseyin Turgut (Yedek).