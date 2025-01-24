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CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı Yarın Gerçekleşiyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında gerçekleştirecek.
CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı Yarın Gerçekleşiyor

CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı yarın

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 11. Olağan Kurultayı’nı 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında düzenleyecek. Kurultayda, örgütün faaliyet ve mali raporlarının sunumlarının yanı sıra organ seçimleri de yapılacak. CTP Kadın Örgütü, yaptığı açıklamada, tüm üye ve sempatizanları bu önemli günde bir araya gelmeye davet etti.

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