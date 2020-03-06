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CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde meydan etkinliği düzenliyor

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CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde meydan etkinliği düzenliyor
CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde meydan etkinliği düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi( CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Lefke Hanı’nda etkinlik düzenliyor.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın” sloganıyla düzenlenecek etkinlik Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun bildirileri de sunulacak.

Açıklamada, “Ülkemizde kadınların ekonomik, politik ve sosyal alanda verdikleri eşitlik mücadelesini bu vesileyle selamlar, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği temeline dayalı, adil ve eşit bir düzen için, kadınların iş ve siyaset de dahil hayatın her alanında eşit söz sahibi olmaları adına verilen mücadeleye tüm güç birliğimizle dayanışmamızı bildiririz” denilerek eşitlik, özgürlük, emek, barış mücadelesine inanan tüm kadın ve erkekler etkinliğe davet edildi.600600p22462ednmainimg-ctp-lefke-haninda-etkinlik.jpg

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