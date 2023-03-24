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CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak

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CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak
CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak

Avrupa'nın farklı ülkelerinden seçilen milletvekillerinin oluşturmuş olduğu Avrupa Parlamentosu Radikal Sol Grup, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya'yı misafir ediyor. Avrupa Parlamentosu Manilos Glezos Salonu'nda 29 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek olan "Barış ve güvenliğe cinsiyet boyutunun entegrasyonu için dönüştürücü bir vizyon” konulu panelde POGO Başkanı Skevi Koukouma ile birlikte konuşma yapacak olan Derya’ya Brüksel ziyaretinde sırasında, Kadın Örgütü Dış İlişkileri sekreteri Simge Okburan eşlik edecek. Derya ve Okburan, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan birçok parlamenterle başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok konuda görüşme gerçekleştirecek.

Derya Brüksel’e yapılacak olan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunları kadın bakış açısıyla Avrupalı parlamenterlerle paylaşmak bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı. Derya, “Başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok konuda içimize kapatılmanın yarattığı sıkıntıları Avrupalı parlamenterler ile paylaşmak, çözüm aramak ve Kıbrıslı Türklerin seslerinin dünyada yankı bulabilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

 

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