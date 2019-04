CTP Kadın Örgütü başkanlığına Sıla Usar İncirli seçildi

CTP'den verilen bilgiye göre, başkanlığa Sıla Usar İncirli’nin getirildiği kurultayda yirmi altı kişilik Kadın Meclisi de belirlendi. Kurultaya Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe yöneticileri ile çok sayıda kadın ve genç üye katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından başlayan kurultay, demokrasi şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Coşkulu anların yaşandığı kurultayda kadınlar yeni dönemi heyecanla selamladı. Ülkedeki her bir emekçi kadının CTP çatısı altında örgütlenmeye çağrıldığı kurultayda toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış sürecinde CTP’li kadınların rolünün önemi vurgulandı. Kurultaya Kıbrıs’ın güneyinden de davetliler katıldı. POGO Genel Sekreteri ve AKEL milletvekili Skevi Koukouma kısa konuşmasıyla kurultayı selamladı. Kurultay Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hitabıyla devam etti. Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasının ardından kurultay tamamlandı.

ERHÜRMAN: EŞİTLİK İÇİN ATILAN TÜM ADIMLARIN ALTINDA CTP’Lİ KADINLAR VAR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman burada yaptığı kısa konuşmada CTP Kadın Örgütü’nün gerek tarihi gerek bugüne kadarki faaliyetleri gerekse düşünce dünyası açısından başka hiçbir örgüte benzemediğini söyledi. İsmiyle de zihniyetiyle de tarihiyle CTP Kadın Örgütü’nün yerinin ayrı olduğunu ifade eden Erhürman, eşitlik mücadelesinin bayrağını taşıyan CTP’li kadınların bir an önce hareketleneceğine inanç taşıdığını belirtti. Ülkede kadın politikasının oluşturulmasına en çok katkı koyan örgütün CTP Kadın Örgütü olduğunu vurgulayan Erhürman, kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği için atılan tüm adımların altında CTP’li kadınların imzası olduğunu belirtti. Erhürman son olarak CTP’lilerin sokakta olması gerektiğini kaydederek, “CTP Kadın Örgütü bu işi çok başarılı yapacak buna hiçbir kuşkum yok. İyi ki buradasınız, iyi ki bu kadar kararlısınız” dedi.

İNCİRLİ: CTP’Lİ KADINLAR DAĞ GİBİ

Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında, CTP’li kadınların parti tarihi kadar eski çalışmalarında biriktirdikleri tüm deneyimlere, tüm mücadeleye sahip çıkarak, onların emeklerini, başarılarını ve bu topluma çok şey kazandıran mücadelelerini selamlayarak yeni yolu yürümeye başlayacaklarını belirtti.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olmasaydı temel hak ve özgürlükler, eşitlik, adalet, demokrasi ve barış mücadelesinde bu toplumun ve bu ülkenin neler kaybetmiş olacağını hayal bile etmek ürkütücüdür” diyen İncirli, CTP’li kadınların kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin karşısında dağ gibi durduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini yükselttiğini ifade etti.

KADINLARIN TEMSİLİYETİ SALT ADAY GÖSTERİLMEKTEN İBARET OLMAMALI

Kat edilen bütün yollara rağmen bugün kadının siyasetteki görünmezliğinin hala bir sorun olarak karşımızda durduğunu kaydeden İncirli, sadece görünürlüğün artırılmasının yeterli olmadığını, cinsiyetler açısından bakıldığında ülkemizde eşitsizlik üzerine temellenmiş bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı. İncirli şöyle konuştu:

“Kadınlar eşit ve özgür bireyler olarak, kamu yönetiminde, çalışma hayatında, siyasette, karar alma mekanizmalarında yerlerini almalıdır. Kadınların temsiliyeti salt aday gösterilmekten ibaret olmamalıdır. CTP, toplumsal cinsiyet eşitliğini ideolojik olarak benimsemiş bir siyasi partidir ve parti içi demokrasinin bir gereği olarak karar alma mekanizmalarında kadınlar giderek çoğalmaktadır. CTP’nin eşitlik anlayışı başkalarınınkine benzemez. Bu partide kadınlar, kadın seçmeni yakalamak, onlardan oy devşirmek için simgesel bir temsiliyetin ötesindedir. Kamusal alanda, siyasette kadınları çoğaltmak siyasal bir harekettir ve bu hareket Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin öncülüğünde artarak devam edecektir. Kadınların siyasette söz ve karar sahibi olabilmeleri için engelleri tek tek ortadan kaldıracağız.”

CTP’Lİ KADINLAR SİYASETE DAMGA VURMAYA DEVAM EDECEK

Bugüne kadar yürünen yolda CTP’li kadınların ülkedeki siyasete kadın bakış açısını getirdiklerini, milletvekili, bakan, meclis başkanı olduklarını ifade eden İncirli, hem Parti Tüzüğü’nde hem de Siyasi Partiler Yasası’nda kadınları siyasette çoğaltmak amacı ile pozitif ayrımcılık stratejisi olan cinsiyet kotası için mücadele ederek kabul ettirdiklerini belirtti. İncirli, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası yine CTP’li kadınların eseridir. Temel hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi, nefret söyleminin, istismarın önlenmesi ve daha birçok konuda Ceza Yasası da dahil yasal düzenlemelerde emekleri, başarıları vardır. CTP’li kadınların siyasette gurur duyduğumuz güçlü bir yeri olmuştur, bundan böyle de güçlenerek Kıbrıs Türk siyasetine damgalarını vurmaya devam edeceklerdir” dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR KADIN ÖRGÜTÜ

Toplumu daha demokratik, daha özgür, daha eşit kılmak için yarım asırdır verdikleri mücadeleyi artırarak sürdüreceklerini belirten Sıla Usar İncirli, hem partinin inançlarını, ilkelerini daha güçlü savunmak, hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için güçlü bir kadın örgütüne ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Tüm bunların ötesinde bu ülkede barışın gerçekleşmesinde kadınların öncü bir rolü olduğuna dikkat çeken İncirli, hedeflerinin kadını, erkeği, genci her alanda eşit, federal bir Kıbrıs olduğunu kaydetti.

VE EMEK EN YÜCE DEĞER...

Başkan Sıla Usar İncirli konuşmasında, emeğin CTP için en yüce değer olduğunu ifade ederek emeği yüceltmenin iki yolu bulunduğunu, bunların örgütlü mücadele ve emeği değerli kılma olduğunu belirtti. Kadının emeğinin ev içi emek de dahil olmak üzere değerini korumanın ancak örgütlü mücadele ile mümkün olacağının altını çizen İncirli sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ülkede nerede doğduğuna, nereden geldiğine, etnik kökenine, cinsiyetine bakılmaksızın nefes alıp veren her insan için fırsat eşitliğini, özgürlüğü, adaleti, toplumsal yaşamda yer alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da CTP Kadın Örgütü’nün Kıbrıs’ta ve dünyadaki kadın örgütleri ile dayanışması evrensel olacaktır. Ülkeyi daha güzel günlere taşıyacak yegane siyasi parti olan CTP’yi daha güçlü kılmak için ülkedeki her kadına ulaşacağız. Kadınları CTP Kadın Örgütü’nde birleştireceğiz. Örgütlü gücümüz artarken siyasetin sadece erkeklere özgü bir alan olduğu düşüncesini reddederek, bu düşünceyi bu ülkeden sileceğiz ve nice donanımlı, mücadeleci kadınları siyasete katmayı başlıca görev bileceğiz. Kadınların eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliğini yakalamaları, üreterek ekonomik olarak güçlenmeleri için çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Tüm bu çalışmaları ülkenin her yerinde, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar her ilçede, her köyde, her evde, varsıl ya da yoksul, nefes alıp veren her kadını kapsayacak şekilde yapacağız. Birbirimize tutunarak, birbirimizden güç alarak, sevgiyle, dayanışmayla, umutla, cesaretle ve bitmek bilmeyen bir heves ve inançla barış, özgürlük, eşitlik çiçekleri ile döşediğimiz yolumuzu yürümeye devam edeceğiz, yürüdükçe çoğalacağız, çoğaldıkça başaracağız.”

KADIN MECLİSİ BELİRLENDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü 9. Olağan Kurultayı sonucuna göre yirmi altı kişilik Kadın Meclisi şu isimlerden oluştu: Ayşe Katipoğlu, Ayşen Selimoğlu, Çiçek Göçkün, Dilek Ceylanlı, Emel Kişi, Emine Solyalı, Feriha Tel, Fide Kürşat, Hülya Akbil, Naciye Candan, Nazenin Taşçıoğlu, Oya Ülken, Özay Kalyoncu, Pınar Sünmez, Sevim Kayalp, Simge Okburan, Şaziye Ok, Tülay Sönmez, Tülin Murat, Zeliş Sipahi, Zühre Civa, Fatma Tanışman, Gülden Karakaya, Mine Adalıer, Ayşenur Talat ve Kadriye Cenkler.