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CTP kadın Örgütü Brüksel’de Yeşiller Grubu ile görüştü…

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CTP Kadın Örgütü heyeti, Brüksel’e yaptığı ziyaretler esnasında Avrupa Parlementosu Yeşiller Grubu ile görüştü.
CTP kadın Örgütü Brüksel’de Yeşiller Grubu ile görüştü…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü heyeti, Brüksel’e yaptığı ziyaretler kapsamında Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu yetkilileri ile görüştü. Görüşmeye CTP Kadın Örgütü Başkan Doğuş Derya, Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, Kadın Emeği ve Ekonomi Sekreteri Bilen Sayılı, Şiddetle Mücadele ve Yerel Yönetimler Sekreteri Aslı Murat, Kuir Politika ve Azınlık Hakları Sekreteri Berna Numan katılırken, Yeşiller Grubu adına ise Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışmanları Myrthe Bovendeaard, Laura Antón Montero ve Griselda Ballester Tataret katıldı.

AP YEŞİLLER GRUBU VE CTP KADIN ÖRGÜTÜ ARASINDA DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ

Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen toplantıda, ekoloji, kadın hakları, sürdürebilir yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları yanında Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğü dolayısıyla adanın kuzeyinde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar konuşuldu. Ortak çalışmalar ve iş birliklerinin değerlendirildiği görüşme sırasında, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, derinleşen ekonomik krizin kadın işsizliğini ve yoksullaşmasını artırdığını anlattı.

Adanın kuzeyinde büyüyen rant ekonomisinin ekolojik tahribatı çoğalttığını anlatan Derya, "Green Deal" çerçevesinde Kıbrıslı Türklere sağlanması gereken teknik ve finansal desteklerden bahsetti. Son dönemde Kıbrıs'ın kuzeyine ithal edilen muhafazakârlaştırma politikalarına da değinen Doğuş Derya, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve Türkiye'de iktidarda olan otokratik yönetimlerin kadın ve LGBTİ haklarında yarattığı tahribatı dile getirdi. Kıbrıslı Türk gençlere sağlanan AB burs imkanlarının artırılması gerektiğini de belirten Derya, karma evliliklerden doğan çocukların haklarını da anlattı. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonucunda AP Yeşiller grubu ve CTP Kadın Örgütü arasında daha çok işbirliği yapılması gerektiği belirtildi.

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