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CTP Kadın Örgütü: Bu toplum için yapılabilecek en büyük sosyal hizmet, hükümetin istifa etmesidir

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CTP Kadın Örgütü: Bu toplum için yapılabilecek en büyük sosyal hizmet, hükümetin istifa etmesidir
CTP Kadın Örgütü: Bu toplum için yapılabilecek en büyük sosyal hizmet, hükümetin istifa etmesidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladığı “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına” dair protokol ile "sosyal hizmetler alanındaki tüm yetkileri TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne devrettiği" kaydedildi.

İmzalanan protokole göre; “TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde oluşturulacak ‘Sosyal Masa’ doğrudan sahada çalışma yürütecek olup, KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi tamamen işlevsizleştirilecek ve Türkiye'deki vakıfların emrine sokulacak” denilen açıklamada, “Sağlanan hizmetlerden kimlerin yararlanacağını da belirleyen protokol, hem dairede bulunan bilgilere hem de sosyal yardım ile desteklenen bireylere elçiliğin doğrudan erişimini sağlayacak biçimde düzenlendi” ifadeleri kullanıldı.

“Verilen tüm hizmetlerin kontrolünü TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devreden bu protokol, Türkiye'den getirilecek muhafazakâr politikaların Kıbrıs Türk halkını dönüştürmeye yönelik bir sosyal mühendislik aracı olarak kullanılmasını sağlayacak” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi gibi toplumun can damarı olan bir kurumun uzun süredir yöneticisiz bırakılmasına, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi gibi eşitlik sağlayıcı kurumların ısrarla tam teşekküllü bir biçimde yürürlüğe koyulmamasına, tüm eksikliklere ve sorunlara karşın canla başla çalışan Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin etkisizleştirilmek istenmesine ve sosyal hizmetler alanının toplumsal ve kurumsal sorumluluğu olmayan bireylere ve kuruluşlara devredilmesine sessiz kalmayacağız. Hükümete geldiğimiz ilk andan itibaren bu protokolü yürürlükten kaldıracağımızın sözünü verirken, imzalanan protokole karşı çıkan bütün sosyal hizmet çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtiriz.

Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını her geçen gün daha da yok eden Hasan Taçoy ve mensubu olduğu gayrimeşru hükümetin istifa etmesi, bu toplum için yapılabilecek ilk ve en büyük sosyal hizmet olacak.”

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