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CTP Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak

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CTP Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde bugün saat 17.30’da, “yoksullaşmaya, şiddete ve toplumsal iradeye yapılan müdahalelere karşı” Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak.
CTP Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, bugün saat 17.30’da, “yoksullaşmaya, şiddete ve toplumsal iradeye yapılan müdahalelere karşı” Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde giderek derinleşen yoksullaşmaya, her geçen gün artan şiddete ve toplumsal irademize yapılan müdahalelere karşı saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada dayanışma çağrısı da yapılarak, tüm örgüt ve kişiler eyleme davet edildi.

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