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CTP Kadın Örgütü: "Failler bir an önce cezalandırılmalı"

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CTP Kadın Örgütü: "Failler bir an önce cezalandırılmalı"
CTP Kadın Örgütü önceki gün yaşanan ve topluma korku ve tehdit kültürünü egemen kılma potansiyeli olan davranışları kınadı.

"Demokrasi, toplumsal barış ve özgürlüğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Afrika Gazetesi önünde ve Meclis’te meydana gelen talihsiz olaylar karşısında yaşadığımız şaşkınlık ve endişenin büyüklüğü tarif edilemezdir. Şahit olduğumuz şiddet görüntüleri, ülkemizde vandalizmin Meclisimizin içine kadar girdiğini açıkça bizlere göstermiştir.

Kıbrıs adası yıllarca birçok medeniyete, kültüre, dine ev sahipliği yapmış, farklı düşünceleri benimseyen herkesin hoşgörüsünü kucaklamış, bu topraklarda yaşayanlara her koşulda tahammül edebilmenin sürdürüldüğü bir ortamı sunmuştur. Her zaman sorumluluk duygusu ve karşılıklı hoşgörü ile hareket etme duyarlılığını gösteren Kıbrıslı Türkler, farklı görüşlerin barışçıl eylem ve protestolarla ortaya konulmasını ve ifade özgürlüğünü benimsemiş bir toplumdur. Şiddeti yaşamın hiçbir evresinde davranışlarının merkezine koymayan Kıbrıs Türk halkı gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak biz de önceki gün yaşanan ve topluma korku ve tehdit kültürünü egemen kılma potansiyeli olan istenmeyen davranışları kınıyoruz.

Daha önce sosyal medya üzerinden psikolojik şiddete tabi tutulmuş ve hedef gösterilmiş milletvekilimiz Doğuş Derya, Mecliste bu kez fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Günlük yaşamımızda, evde, işyerinde, sokakta kadına yönelik her türlü şiddeti protesto eden ve bunu gidermek için çalışmalar üreten bizler, Cumhuriyet Meclisi içerisinde bir kadın vekilimizin böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmasını kabullenemiyor, yaşananları insan haklarına sığdıramıyor ve kınıyoruz.

Afrika gazetesinin ve Meclis’in önünde ve içinde yaşanan şiddet görmezden gelinmemeli ve yetkili makamlar faillerle ilgili gerekli yasal işlemleri bir an önce tamamlayarak yargı önünde cezalandırılmalarının sağlanması için üzerlerine düşeni yapmalıdır.

Bilinmelidir ki; Kıbrıslı Türkler, ortak değerlerini her zaman hatırlayacak, barış, demokrasi, kendi kimlik ve varlığına sahip çıkma mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Tüm kesimlere demokrasi ve uzlaşma kültürünün yerleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olduğumuzu ve bu uğurda sürdürdüğümüz mücadelemizi yükseltme kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz.

CTP Kadın Örgütü"

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