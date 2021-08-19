CTP Kadın Örgütü: İlmek ilmek ördüğümüz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

"Kadına yönelik şiddet ülkemizde yaygın görülen bir sorundur. Özellikle covid-19 salgınıyla daha da büyüyen bir sorun halini almıştır."

İşte açıklama;

Kadına yönelik şiddet ülkemizde yaygın görülen bir sorundur. Özellikle covid-19 salgınıyla daha da büyüyen bir sorun halini almıştır.

KKTC Meclisi’nden geçen uluslararası sözleşmelere dayanan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (1996)” ve “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi (2011)” yasalarının yanı sıra 2014’te yasallaşan TOCED Yasası’na rağmen kadına karşı şiddetle mücadele henüz arzu edilen düzeyde değildir. Yasaların gerekleri yerine getirilmediği gibi içinde bulunduğumuz günlerde 2018 yılında Erhürman hükumeti döneminde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’nin çalışmalarının aksatılıyor olmasına dair endişeler yaşanmaktadır. Kadına karşı şiddetle mücadele polis, sosyal hizmetler, yerel yönetimler ve kadın hakları örgütleri başta olmak üzere birçok devlet kurumu ve sivil toplum örgütünün birlikte işbirliği yapması halinde başarıya ulaşır.

Polis teşkilatının önemi bu denli büyükken, 2018’de kurulan birim konu ile ilgilenen tüm taraflarca takdir edilen bir fark yaratmışken, beklentimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı başka birimlerin de oluşturulması, var olanların da güçlendirilmesidir. Hükumete çağrımız TOCED’in ve uluslararası sözleşmelerin gereği olan şiddete karşı mücadele birimlerini güçlendirmesi ve yaygınlaştırmasıdır.

CTP Kadın Örgütü olarak kadına yönelik şiddete karşı mücadele ilmek ilmek örülürken, daha önceden ulaşılan yasal ve idari hedeflerin takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü

19.08.2021