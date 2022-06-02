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CTP kadın örgütü MYK’sı belirlendi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen 10. Olağan Kurultay'dan sonra ilk Kadın Meclisi toplantısını dün akşam gerçekleştirdi.
CTP kadın örgütü MYK’sı belirlendi

kadin-orgutu-gorev-dagilimi.jpgKadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi gündemiyle toplanan Kadın Meclisi, Genel Sekreterliğe oy birliği ile Gülden Karakaya’yı seçti.

Kadın Örgütü’nün yeni dönemde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ise şöyle: Örgüt Sekreteri Tülay Sönmez, Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, Eğitim Sekreteri Umure Örs, Kadın Emeği ve Ekonomi Sekreteri Niyal Öztürk, Şiddetle Mücadele ve Yerel Yönetimler Sekreteri Aslı Murat, Kuir Politika ve Azınlık Hakları Sekreteri Cihan Tunçeli.  

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