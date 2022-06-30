CTP Kadın Örgütü orman yangınları ile ilgili uzmanlarla bir araya geld

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, Prof. Dr. Şerife Gündüz, Biyolog Hasan Sarpten ve Orman Dairesi mühendislerinden Ercan Poyraz’ın konuşmacı olduğu panelde açılış konuşmasını Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptı.

DERYA: EKOLOJİK POLİTİKALARDA DAHA AKTİF OLACAĞIZ

Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’nün yeni döneminde ekoloji konusunda oluşturulacak politikalar konusunda daha aktif çalışacağını vurguladı. Küresel iklim krizinin yaşandığı bu dönemde orman yangınlarının ülkemizde bitmeyen bir süreç olduğunu söyleyen Derya, Mersinlik bölgesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangının da toplumda büyük bir yara açtığının altını çizdi. Derya, sosyal medyada ah vah etmekle sorunların çözülmeyeceğini ifade ederek, doğru politikaların ne olduğu ile ilgili bütünlüklü bir plan yapma gereği olduğunu belirtti. Kadın Örgütü Başkanı Derya, “Yanan bölgelerin rehabilitasyonu yanında, bundan sonra benzer yangınların ortaya çıkmaması için bilimsel bilgiler ışığında yol haritamızı çizmek istedik. Bizi kırmayıp panelimize katılan uzmanlara çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ÇEVRE RANT KAPISI OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından konuşmacılar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili; yanan bölgelerde tekrar ağaçlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağı, faunanın yeniden nasıl oluşturulacağı, tahrip olan bölgelerde hayatta kalan hayvanlar için nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sadece yangından sonra yapılacakların değil, yangın çıkmadan önce alınacak tedbirlerin esas olduğunun üzerinde de duran uzmanlar; orman bilgisi olmayan, Kıbrıs’ta doğal hayatı önemsemeyen yöneticilerle çevreyi korumanın mümkün olmadığını vurguladılar. Adanın kuzeyinde çevrenin rant kapısı olarak görülmesinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten konuşmacılar, “burası bizim evimiz, evimize gözümüz gibi bakmalıyız” yorumunu yaptı. Uzmanların sunumlarının ardından, katılımcıların sorularının da yanıtlandığı panelin sonuç bildirgesinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağı kaydedildi.