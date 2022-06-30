  • BIST 2.389,98
  • Altın 971.878
  • Dolar 16.6821
  • Euro 17.4109
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

CTP Kadın Örgütü orman yangınları ile ilgili uzmanlarla bir araya geld

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla dün akşam CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde bir panel gerçekleştirdi
CTP Kadın Örgütü orman yangınları ile ilgili uzmanlarla bir araya geld

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman,  Prof. Dr. Şerife Gündüz, Biyolog Hasan Sarpten ve Orman Dairesi mühendislerinden Ercan Poyraz’ın konuşmacı olduğu panelde açılış konuşmasını Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptı.

 

DERYA: EKOLOJİK POLİTİKALARDA DAHA AKTİF OLACAĞIZ

Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’nün yeni döneminde ekoloji konusunda oluşturulacak politikalar konusunda daha aktif çalışacağını vurguladı. Küresel iklim krizinin yaşandığı bu dönemde orman yangınlarının ülkemizde bitmeyen bir süreç olduğunu söyleyen Derya, Mersinlik bölgesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangının da toplumda büyük bir yara açtığının altını çizdi. Derya, sosyal medyada ah vah etmekle sorunların çözülmeyeceğini ifade ederek, doğru politikaların ne olduğu ile ilgili bütünlüklü bir plan yapma gereği olduğunu belirtti. Kadın Örgütü Başkanı Derya, “Yanan bölgelerin rehabilitasyonu yanında, bundan sonra benzer yangınların ortaya çıkmaması için bilimsel bilgiler ışığında yol haritamızı çizmek istedik. Bizi kırmayıp panelimize katılan uzmanlara çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

ÇEVRE RANT KAPISI OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından konuşmacılar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili; yanan bölgelerde tekrar ağaçlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağı, faunanın yeniden nasıl oluşturulacağı, tahrip olan bölgelerde hayatta kalan hayvanlar için nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sadece yangından sonra yapılacakların değil, yangın çıkmadan önce alınacak tedbirlerin esas olduğunun üzerinde de duran uzmanlar; orman bilgisi olmayan, Kıbrıs’ta doğal hayatı önemsemeyen yöneticilerle çevreyi korumanın mümkün olmadığını vurguladılar. Adanın kuzeyinde çevrenin rant kapısı olarak görülmesinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten konuşmacılar, “burası bizim evimiz, evimize gözümüz gibi bakmalıyız” yorumunu yaptı. Uzmanların sunumlarının ardından, katılımcıların sorularının da yanıtlandığı panelin sonuç bildirgesinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel 15 ekonomik destek paketini açıkladı30 Haziran 2022 Perşembe 11:52
  • Harmancı:“En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır”30 Haziran 2022 Perşembe 11:49
  • Öztürkler, “halkımız müsterih olsun, toplum huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden kişilere karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır”30 Haziran 2022 Perşembe 11:40
  • İşte en çok yağış alan bölgeler...30 Haziran 2022 Perşembe 11:40
  • Lemar Süpermarketler isim değişti30 Haziran 2022 Perşembe 11:38
  • LEMAR artık yok... İsim değiştirdiler...30 Haziran 2022 Perşembe 11:38
  • Kıb-Tek'ten önemli duyuru30 Haziran 2022 Perşembe 11:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Polisimiz her geçen gün çalışma mekanizmasını daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir şekilde geliştirmektedir30 Haziran 2022 Perşembe 11:37
  • Sigorta affı için son başvuru tarihi 29 Temmuz, son ödeme tarihi 30 Eylül30 Haziran 2022 Perşembe 11:36
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti30 Haziran 2022 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti